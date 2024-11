Gestão Municipal anuncia medidas para mitigar efeitos das fortes chuvas em Gurupi e pede compreensão da população

A Prefeitura de Gurupi emitiu uma nota esclarecendo os transtornos ocorridos no viaduto municipal no último domingo, causados pelas fortes chuvas que atingiram o setor Waldir Lins e áreas vizinhas. “Pedimos a compreensão da população, ressaltando que muitas obras estão acontecendo naquela região, tanto na BR 153, quanto na nova rodoviária e na canalização do Córrego Mutuca. Estamos trabalhando intensamente para restabelecer a normalidade o mais breve possível”, manifestou a Prefeitura por meio de nota.