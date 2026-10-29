GOL antecipa voos diretos entre Araguaína e Brasília após alta procura por passagens

da redação

A GOL Linhas Aéreas antecipou para 1º de fevereiro de 2027 o início dos voos diretos entre Araguaína, no norte do Tocantins, e Brasília (DF). Inicialmente prevista para março, a nova rota teve sua estreia antecipada devido à grande procura por passagens. A operação contará com quatro voos semanais, ampliando as opções de deslocamento para passageiros da região.

Os voos de Araguaína para Brasília estão previstos para as segundas, terças, quintas-feiras e sábados, com saída às 4h30 e chegada às 6h10. No sentido contrário, as partidas de Brasília ocorrerão às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, às 22h45, com chegada a Araguaína à 0h30 do dia seguinte.

Com a mudança, a companhia também prevê encerrar os voos diretos entre Araguaína e Palmas a partir de 30 de janeiro de 2027. As passagens já estão disponíveis nos canais oficiais da empresa e em agências de viagens.