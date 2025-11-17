Gurupi 67 anos: Marcelo Bezerra consegue roer 158 pequis em 10 minutos e vence 5ª Edição do Festival do Pequi

Como parte das comemorações pelos 67 anos de Gurupi e em valorização à identidade cultural local, foi realizada na noite deste sábado, 15, na Praça do Centro Cultural Mauro Cunha, a 5ª Edição do Festival do Pequi. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e a Universidade Federal do Tocantins (UFT). Os três melhores qualificados na categoria masculina conseguiram roer 362 pequis e na categoria feminina foram 396 pesquis, tendo como vencedora Reinalda Batista com 140 pequis.

Neste ano, o festival trouxe uma novidade que animou ainda mais o público: a competição foi dividida nas categorias masculina e feminina, garantindo mais equilíbrio e oportunidade para todos os participantes, que têm 10 minutos para roer o maior número possível do fruto de aroma forte e sabor marcante.

Centenas de pessoas se inscreveram para participar, mas, após sorteio, foram selecionados 10 competidores do sexo masculino e 10 do sexo feminino. A disputa começou com os homens e, logo depois, foi a vez das mulheres mostrarem sua habilidade com o tradicional pequi tocantinense.

O festival atraiu um grande público, que lotou a praça, vibrou e torceu pelos competidores do início ao fim.

A prefeita Josi Nunes celebrou o sucesso da parceria que fortalece a cultura gurupiense. “É uma festa muito alegre, divertida e que a cada ano nos surpreende”, destacou.

A diretora do campus de Gurupi da UFT, Niléia Cristina da Silva, também comemorou a integração da tradição universitária à programação oficial do aniversário da cidade. Ela ressaltou a importância do festival ser realizado no centro da cidade, ampliando o acesso da comunidade. “É muito importante celebrarmos essa nossa cultura, nossa culinária. Fortalecer nossa identidade cultural”, afirmou.

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, reforçou a relevância do festival para o calendário local. “É um festival que está no calendário municipal e estamos buscando que faça parte também do calendário de eventos do Estado, para atrair cada vez mais turistas. É um festival que vem ganhando repercussão”, pontuou.

Entre o público presente, dona Maria de Lourdes, moradora do setor Jardim Sevilha, contou que fez questão de ir prestigiar o evento. “Vim de casa só para acompanhar, porque é uma festa que representa nossa cultura e a gente se diverte demais”, relatou.

Ganhadores

Somando as duas categorias, os 20 competidores roeram 755 pequis.

Categoria Masculina

3º lugar – Augusto Cirqueira: 100 pequis

2º lugar – Gabriel Aires: 101 pequis

1º lugar – Marcelo Bezerra: 158 pequis

Marcelo, que no ano passado ficou em segundo lugar, afirmou que o foco e a preparação fizeram a diferença. “Esse ano eu vim decidido a conquistar o primeiro lugar. Treinei bastante em casa, com ajuda dos meus filhos. Pedia para eles cronometrarem o tempo, esse treinamento era quase que diário, e hoje deu certo”, comemorou.

Categoria Feminna

3º lugar – Yule Sustrunk: 119 pequis

2º lugar – Tayanara Alves: 137 pequis

1º lugar – Reinalda Batista: 140 pequis

Reinalda, grande campeã, celebrou emocionada a vitória. “A vitória veio com muita fé em Deus, em acreditar no meu potencial e por eu amar pequi. Saí de casa com o pé direito, com confiança”, contou.

Os vencedores receberão premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado em cada categoria.

