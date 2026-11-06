Gurupi celebra 68 anos com show de Joelma, entrega de obras, escrituras e programação cultural diversificada

Aniversário da cidade terá atrações musicais, investimentos em infraestrutura, ações sociais, eventos esportivos, festival gastronômico e concursos artísticos, com atividades entre novembro e dezembro. Confira a programação completa.

Por Redação

Gurupi se prepara para celebrar seus 68 anos de emancipação política com uma programação especial que reúne grandes atrações musicais, entregas de obras, assinaturas de ordens de serviço, regularização fundiária, ações sociais, atividades esportivas e uma série de eventos culturais. Organizada pela Prefeitura, a agenda comemorativa começa neste mês de novembro e se estende até dezembro, contemplando diferentes regiões da cidade e públicos de todas as idades.

Um dos momentos mais aguardados da programação será o show nacional da cantora Joelma, marcado para o dia 14 de novembro, às 22h, no Parque de Exposições. Conhecida pelos sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira, a artista promete reunir uma grande multidão em Gurupi. A expectativa é que a apresentação atraia moradores de diversas cidades do Tocantins e também de outras regiões, movimentando o comércio, o setor de serviços, a rede hoteleira e a economia local. A apresentação integra a programação especial de aniversário e deve ser um dos principais destaques das comemorações.

Entrega de obras

A agenda também será marcada por investimentos em infraestrutura e melhorias nos serviços públicos. Entre os compromissos estão a entrega da reforma e ampliação da UBS Buritis, acompanhada da assinatura da Ordem de Serviço para manutenção predial de outras 15 Unidades Básicas de Saúde; a entrega da reforma do CAPS AD III; a inauguração da primeira etapa da pavimentação e drenagem da Avenida Park, no Corredor do Décio; a entrega da Praça Campos Bellos; e a conclusão de importantes intervenções de drenagem e mobilidade urbana, como a travessia sobre o Córrego Mutuca, na Avenida Guaporé, e a primeira etapa da macrodrenagem do Parque Mutuca. Também estão previstas a entrega da iluminação lateral das avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, da Praça Sol Nascente e a assinatura da Ordem de Serviço para construção da Praça do Waldir Lins.

Escrituras, assistência social e novos benefícios para a população

Na área social e de desenvolvimento urbano, a programação contempla a entrega de escrituras para famílias dos setores União I, União IV e União V, ampliando o acesso à regularização fundiária e garantindo mais segurança jurídica aos moradores. Também estão previstas a entrega de kits maternidade e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, a distribuição de Kits Mulher e a entrega de uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Léo Barbosa. As ações reforçam o conjunto de atividades voltadas à assistência e à melhoria da qualidade de vida da população.

Atividades diversificadas

O calendário comemorativo contará ainda com atividades esportivas, culturais e de lazer. Entre elas estão a Stive Race, a final do Campeonato Municipal e a Corrida Solidária, além da formatura dos jovens da Estação 4.0. Na cultura, a população poderá prestigiar o 1º Festival Gastronômico de Gurupi, o Festival do Pequi, o concurso Benjamin Rodrigues de Poesia Falada e o Gurupi em Arte, que valoriza os talentos locais. A programação inclui ainda as edições da Quinta Cultural Gurupi e diversas atrações natalinas, com destaque para a chegada do Papai Noel, cantatas musicais, desfile de personagens e o acendimento oficial das luzes de Natal.

A prefeita Josi Nunes destacou a alegria de celebrar mais um aniversário de Gurupi com uma programação que reúne conquistas, investimentos e oportunidades de lazer e integração para a comunidade. “É uma alegria muito grande celebrar os 68 anos da nossa querida Gurupi, uma cidade que cresce e conquista cada vez mais avanços. Estamos preparando uma programação recheada de atividades, com entrega de obras, novos investimentos, benefícios para as famílias, eventos culturais, esportivos e grandes atrações para que toda a população possa participar e comemorar conosco. Mais do que celebrar o aniversário, queremos marcar esse momento com conquistas que fazem a diferença na vida das pessoas e contribuem para o futuro da nossa cidade”, ressaltou a prefeita.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE GURUPI

NOVEMBRO DE 2026

08/11 – Domingo

06h30 – Stive Race.

Local: UnirG – Campus I.

Secretaria: Juventude e Esportes.

09/11 – Segunda-feira

19h – Regularização Fundiária do Setor União V.

Local: A definir.

Secretaria: Desenvolvimento Urbano.

Beneficiários: 20 famílias.

10/11 – Terça-feira

09h – Entrega de kits maternidade e cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Local: Auditório Mauro Cunha.

Secretaria: Assistência Social.

12/11 – Quinta-feira

18h – Quinta Cultural Gurupi.

Local: Praça a definir.

Secretaria: Cultura.

19h30 – Formatura dos jovens da Estação 4.0.

Local: A definir.

Secretaria: Juventude e Esportes.

13/11 – Sexta-feira

10h30 – Entrega de premiação para alunos e escolas que participaram da coleta eletrônica.

Local: Gabinete da Prefeita.

Secretarias: Educação e Meio Ambiente.

Programação natalina – Chegada do Papai Noel

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

17h – Desfile de personagens natalinos.

19h às 19h50 – Musical “A História do Natal Brilhante”, com a chegada do Papai Noel.

19h50 às 20h – “O Despertar das Luzes de Gurupi”: acendimento oficial das luzes e encerramento musical.

20h às 22h – Interação na Vila de Natal e encontro com o Papai Noel.

14/11 – Sábado

08h – Entrega da reforma e ampliação da UBS Buritis e assinatura da Ordem de Serviço para manutenção predial de outras 15 Unidades Básicas de Saúde.

Local: UBS Buritis.

Secretaria: Saúde.

10h – Entrega de ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Local: UPA.

Secretaria: Saúde.

Recurso: Emenda parlamentar do deputado estadual Léo Barbosa.

11h – Entrega da reforma do CAPS AD III.

Local: CAPS AD III.

Secretaria: Saúde.

15h30 – Final do Campeonato Municipal.

Local: Centro Olímpico.

Secretaria: Juventude e Esportes.

Programação natalina – A Emoção do Natal

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

19h às 19h30 – Cantata musical infantil “A Fábrica dos Sonhos Encantados”.

19h30 às 19h45 – Intervalo.

19h45 às 20h25 – “A Voz dos Anjos — Uma Cantata de Natal”.

Show nacional

22h – Show da Joelma.

Local: Parque de Exposições.

Secretaria: Cultura.

18/11 – Quarta-feira

08h30 – Entrega da primeira etapa da pavimentação e drenagem da Avenida Park (Corredor do Décio).

Local: Avenida Park – Corredor do Décio.

Secretaria: Infraestrutura.

Recurso: Senadora Dorinha.

19/11 – Quinta-feira

18h – Quinta Cultural Gurupi.

Local: Praça a definir.

Secretaria: Cultura.

20/11 – Sexta-feira

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

21/11 – Sábado

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

23/11 – Segunda-feira

Horário a definir – Regularização Fundiária da Rua Gurupi – Setor União IV e do Setor União I.

Locais informados: IAD União; Rua 21, esquina com Avenida Maranhão.

Secretaria: Desenvolvimento Urbano.

Beneficiários: 20 famílias do Setor União IV e 5 famílias do Setor União I, totalizando 25 famílias.

26/11 – Quinta-feira

18h – Quinta Cultural Gurupi.

Local: Praça a definir.

Secretaria: Cultura.

19h – Concurso Benjamin Rodrigues de Poesia Falada.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

20h – Gurupi em Arte.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

27/11 – Sexta-feira

18h às 23h – 1º Festival Gastronômico de Gurupi.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

28/11 – Sábado

18h às 23h – 1º Festival Gastronômico de Gurupi.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura

29/11 – Domingo

18h às 23h – 1º Festival Gastronômico de Gurupi.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

20h – Festival do Pequi.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

Observação: Data a confirmar.

30/11 – Segunda-feira

Horário a definir – Entrega de Kits Mulher.

Local: A definir.

Secretaria: Mulher.

DEZEMBRO DE 2026

01/12 – Terça-feira

08h30 – Entrega da travessia sobre o Córrego Mutuca na Avenida Guaporé.

Local: Avenida Guaporé – Córrego Mutuca.

Secretaria: Infraestrutura.

Recurso: Senador Eduardo Gomes.

03/12 – Quinta-feira

09h – Lançamento do Ciclo de Inovação Aberta – Edital de Chamamento das Startups.

Local: A definir.

Secretaria: Ciência e Tecnologia.

04/12 – Sexta-feira

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

05/12 – Sábado

17h – Corrida Solidária.

Local: Irajá.

Inscrição: Doação de alimento.

Responsável: Iron.

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

10/12 – Quinta-feira

18h – Entrega da iluminação lateral das avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes.

Local: Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes.

Secretaria: Infraestrutura.

Recurso: Recursos próprios da Prefeitura.

12/12 – Sábado

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

15/12 – Terça-feira

18h – Entrega da primeira etapa da macrodrenagem do Parque Mutuca.

Local: Parque Mutuca.

Secretaria: Infraestrutura.

Recurso: Senador Eduardo Gomes.

17/12 – Quinta-feira

17h – Entrega da Praça Sol Nascente.

Local: Praça Sol Nascente.

Secretaria: Infraestrutura.

Recurso: Financiamento/recursos próprios.

Horário a definir – Assinatura da Ordem de Serviço da Praça do Waldir Lins.

Local: A definir.

Secretaria: Infraestrutura.

19/12 – Sábado

Horário a definir – Programação Especial de Natal.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha.

Secretaria: Cultura.

Observações sobre possíveis alterações

A Prefeitura informa que a entrega da primeira etapa da pavimentação e drenagem da Avenida Park (Corredor do Décio), inicialmente prevista para o dia 18 de novembro, às 8h30, poderá ser transferida para o dia 25 de novembro, também às 8h30. A eventual mudança dependerá da confirmação da viagem da prefeita Josi Nunes a Brasília, prevista para a semana de 16 a 20 de novembro.

Já a entrega dos Kits Mulher, prevista para o dia 30 de novembro, terá sua confirmação realizada nesta sexta-feira, 6 de novembro, após as 12h. Até a definição, o compromisso permanece registrado na data inicialmente prevista na agenda.