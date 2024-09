Gurupi vai sediar o 1º Seminário de Políticas Culturais promovido pelo Comitê de Cultura no Tocantins

Na próxima quarta-feira, 18, e na quinta, 19, será realizado no Anfiteatro do Instituto Federal de Educação (IFTO), campus de Gurupi, o 1º Seminário de Políticas Culturais do Comitê de Cultura no Tocantins – Região Sul.

por Redação

A abertura oficial do evento que espera um público de 100 pessoas, está prevista para acontecer às 19 horas e seguirá com uma movimentada programação, logo na abertura haverá apresentação artística, com performance indígena e musical, palestra com enfoque no Sistema Nacional de Cultura no contexto do marco regulatório, com o Coordenador do Escritório de Representação do Ministério da Cultura no Tocantins, Cícero Belém. A abertura também contará com a apresentação formal do Comitê de Cultura no Tocantins, pelo Coordenador Geral, Kaká Nogueira, contará, ainda, com cerimônia de assinatura de Termos de parcerias entre importantes instituições, como IFTO e UFT. O evento seguirá dia 19 com uma roda de conversa com gestores e artistas regionais, palestra, realização de apresentações artísticas, bem como, a exibição de um curta-metragem.

A inscrição para esse evento é gratuita e podem participar produtores culturais, artistas com atuação na região sul do Estado, dirigentes de órgãos públicos de cultura, bem como, estudantes e representantes de entidades educacionais e o público em geral. A produção informa que o evento contará com acessibilidade em LIBRAS, e espera também poder contribuir com informação e formação para esse público.

Planejamento

Para discutir as principais linhas de atuação que serão implementadas pelo Comitê de Cultura no Tocantins nas regiões sul e sudeste do Estado, aconteceu pela manhã deste sábado, 15, uma reunião com os colaboradores da AGA – OSC executante.

De acordo com Maria do Socorro de Sousa, coordenadora regional do Comitê de Cultura para as regiões sul e sudeste do Tocantins, esse seminário busca levar informações que atendem os objetivos e metas das políticas nacionais de cultura, por meio dos comitês, especialmente, aquelas relacionadas à democratização do acesso às políticas públicas de cultura no âmbito nacional, e a importância do Sistema Nacional de Cultura (SNC) como agregador de relações com os estados e municípios, tendo foco no desenvolvimento da cultura em todo território nacional.

“Trata-se de uma relevante iniciativa que tem por objetivo ampliar o acesso às políticas públicas de cultura, fortalecendo a democracia e a participação popular e cidadã no âmbito das políticas socioculturais e do Sistema Nacional de Cultura (SNC), concluiu Socorro.

Sobre o Comitê

O Comitê de Cultura no Tocantins é integrante do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) por meio da Secretaria dos Comitês de Cultura – Ministério da Cultura (Minc), e já desenvolve ações há mais de dois meses e atua em todo o Estado, buscando descentralizar as ações culturais e estimular a produção artística em todas as regiões. Ele é coordenado pela Federação Tocantinense de Artes Cênicas do Tocantins (Fetac), presidida por Kaká Nogueira, ator, produtor e coordenador geral do Comitê. O Comitê conta com a colaboração em rede da Associação Gurupiense de Artesãos (AGA) e do Instituto Social e Cultural Araguaia (Isca). O Comitê do Tocantins ficou em 1° lugar no Brasil na seleção realizada em 2023 pelo MinC e terá ações coordenadas pela Fetac por 24 meses.

Texto: Zacarias Martins e Cinthia Abreu