ACIG lança oficialmente a Campanha Show de Prêmios: Sou do Tocantins, Compro em Gurupi

Da Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) realizou, na noite desta quarta-feira (17), o lançamento oficial da Campanha Show de Prêmios: Sou do Tocantins, Compro em Gurupi. O evento aconteceu na sede da entidade e foi realizado juntamente com uma edição especial do tradicional Café com Empresários ACIG, reunindo empresários, autoridades, lideranças e representantes de diversas instituições parceiras.

A campanha acontecerá de 17 de junho a 24 de dezembro de 2026 e tem como principal objetivo fortalecer o comércio local, incentivar a população a comprar nas empresas da cidade e movimentar a economia de Gurupi e de toda a região sul do Tocantins.

Participaram do lançamento o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza; a secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini; o vice-presidente da Faciet, Jair Sakai; a gerente do Sebrae Regional Sul, Paula Alencar; o presidente da CDL Gurupi, Márcio Pinheiro; a presidente da ACIG Jovem, Valéria Lopes; o gerente geral do Sicredi S-15, Marcelo Benosse; o gerente de Pessoa Jurídica, Warley Dias; a gerente adjunta do Banco da Amazônia, Kelly Chrystina, além de empresários, associados e lideranças da região.

Também prestigiaram o evento os diretores da ACIG Rafael Salmo, Abelino Boa, Sebastião Vasconcelos, Geanne Barros e Jair Sakai.

Ao realizar compras nas empresas participantes, os consumidores receberão cupons para concorrer aos sorteios. Quanto mais compras forem realizadas, maiores serão as chances de ganhar.

Entre os prêmios estão:

* 01 Moto 0 km;

* 03 Celulares;

* 03 Televisores;

* 01 Lavadora;

* 01 Caixa de Som Boombox;

* 01 Notebook;

* 02 Bicicletas Infantis;

* Diversos vales-compras de R$ 350,00.

Os sorteios serão realizados nos dias 14 de agosto e 24 de dezembro de 2026.

Capacitação para os empresários

Um dos grandes diferenciais desta edição é a parceria firmada com o Sebrae Gurupi, que oferecerá capacitações exclusivas para as empresas participantes da campanha, abordando temas como vendas, atendimento ao cliente e vitrinismo.

Durante o lançamento, a gerente do Sebrae Regional Sul, Paula Alencar, destacou a importância da parceria.

“Estou aqui representando o Sebrae nesta campanha Show de Prêmios da ACIG e anunciando a nossa participação com capacitações voltadas aos empresários. Também reforçamos a nossa parceria com a Faculdade Sebrae. O associado da ACIG possui condições especiais e descontos em cursos e MBA’s da instituição. Para nós, é uma grande parceria, uma parceria de sucesso. Capacitar o empresário de Gurupi é contribuir para que ele alavanque ainda mais seus negócios e esteja preparado para aproveitar todas as oportunidades do mercado”, afirmou.

Potencial econômico do Tocantins

Representando a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SICS), o secretário executivo Enil Henrique ressaltou as potencialidades econômicas do Tocantins e a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento regional.

“Temos um estado com enorme potencial. Costumo dizer que temos um sol para cada ser humano que vive aqui. Possuímos inúmeras belezas naturais e uma localização estratégica privilegiada, afinal estamos no coração do Brasil. Dentro dessa logística é possível trabalhar, investir e empreender. Sabemos das dificuldades de quem decide abrir um negócio, mas estamos preparados para oferecer estrutura e apoio para que novos empreendimentos aconteçam, novas gerações possam prosperar e mais empregos sejam gerados para a nossa população”, destacou.

União das entidades fortalece a campanha

O vice-presidente da Faciet, Jair Sakai, explicou como funciona a construção da campanha em âmbito estadual e destacou a importância do envolvimento das associações comerciais.

“A Faciet atua junto ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, buscando recursos que ajudam na aquisição das premiações. Já as associações comerciais entram com seus patrocinadores e parceiros para complementar a estrutura da campanha. É um trabalho conjunto que fortalece o comércio em todo o Tocantins. Aproveito para convidar toda a população a comprar nas empresas participantes, valorizar os negócios locais e concorrer aos grandes prêmios desta edição”, ressaltou.

Empresários apoiam e acreditam na iniciativa

Representando uma das empresas realizadoras da campanha, a empresária Elaine Leão, da Bicicletas & Companhia, destacou a importância da iniciativa para fortalecer as vendas e incentivar o consumo local.

“A Bicicletas & Companhia está há 30 anos no mercado de bicicletas em Gurupi e participa de todas as campanhas que a ACIG promove. É uma campanha importantíssima que temos a honra de estar como realizadores e também já aderimos à campanha. Existe uma necessidade de nós, empresários, fomentarmos nossas empresas e atrairmos os clientes para as compras presenciais. A campanha ajuda justamente nisso, fortalecendo o comércio e incentivando a população a comprar em Gurupi”.

ACIG reforça compromisso com o desenvolvimento econômico

Durante a abertura oficial, o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, destacou que a campanha vai além dos sorteios e representa um movimento coletivo de fortalecimento da economia local.

“A Campanha Show de Prêmios é muito mais do que uma ação promocional. Ela representa a união de empresários, entidades, instituições financeiras, poder público e parceiros em torno de um único objetivo: fortalecer a economia de Gurupi. Quando compramos em nossa cidade, estamos gerando emprego, renda, desenvolvimento e oportunidades para milhares de famílias. Nossa expectativa é superar os resultados das edições anteriores, ampliar a participação das empresas e envolver ainda mais os consumidores. Convido toda a população a prestigiar o comércio local, comprar nas empresas participantes e fazer parte deste grande movimento que valoriza quem investe, trabalha e acredita em Gurupi.”}

Parceiros da campanha

A Campanha Show de Prêmios: Sou do Tocantins, Compro em Gurupi conta com apresentação da Fecomércio Tocantins e do Sicovar Tocantins.

São patrocinadores: Teto, Quartetto Supermercados, 4 Rodas, Divino Café, Autopeças União, Oba Oba, Líder Centro Automotivo, União Refrigeração, Rádio Cidade FM, Ideal Tecidos, Digitec New Sistemas e Santo Antônio Autopeças.

A realização é da Faciet, Sebrae, Byte Sistemas, Mob360, Bicicletas & Companhia e ACIG.

A campanha conta com o fomento do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SICS), PICS e CDE, além do apoio do CMEC Tocantins, Sicredi, CACB e CDL Gurupi.

As empresas interessadas em participar da campanha podem procurar a ACIG para aderir à iniciativa e aproveitar todas as oportunidades de fortalecimento e visibilidade oferecidas pelo projeto.