Ao lado da prefeita Josi, Alex da Exclusiva articula emenda de R$ 200 mil com deputado Júnior Geo para Assistência Social de Gurupi

da redação

O diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupi, Alex da Exclusiva, esteve reunido com o deputado estadual Júnior Geo para articular a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a pasta. O compromisso foi firmado durante encontro que também contou com a presença da prefeita Josi Nunes.

O recurso será destinado para fortalecer os programas e ações sociais do município, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, Alex também busca viabilizar com o parlamentar uma nova emenda voltada para a saúde municipal, reforçando as demandas prioritárias da cidade.

“A articulação faz parte de um esforço conjunto para garantir mais investimentos e melhorias para Gurupi. A expectativa é que a liberação dos recursos ocorra ainda este ano, possibilitando avanços nas políticas públicas do município”, destacou Alex.