Arraiá da Amizade: Junina Império Nordestina é bi-campeã da edição 2024

da redação

O Arraiá da Amizade em Gurupi chegou ao fim, neste sábado (22/06) em grande estilo, deixando um gostinho de “quero mais”. O evento, que é tradicional, veio com tudo para deixar a chama acesa nos corações daqueles que amam festa junina. Um verdadeiro espetáculo foi oferecido ao público durante três dias de festa, com uma programação recheada de música, forró, competição das juninas e comidas típicas, que arrastou multidão no circuito do Arraiá montado no pátio do shopping Araguaia.

Última noite de Arraiá

Com um público expressivo, que lotou todos os espaços: arena de show, praça de alimentação e arquibancadas da arena de apresentações, começou com show da dupla Vitor Senna e Gabriel no palco principal. Na arena das apresentações, o público lotou arquibancadas e alambrados para garantir seu lugar e prestigiar a última competição das juninas do grupo estilizadas, com três concorrentes: Fogo de Pimenta, Tradição Matuta e a Império Nordestina. Logo depois, a cantora Deusa Pinheiro assumiu o palco central e esquentou o público com seu carisma e repertório recheado de vários sucessos do forró das antigas.

Competição Grupo Estilizadas

Com muitas cores, brilhos, coreografias bem ensaiadas, interpretações impecáveis, a noite foi de alto nível e de difícil decisão para a mesa do júri, que esse ano foi composta por 7 jurados. Contador e ativista cultural Neto Amorim, a atriz e professora Luiza Guedes, o professor Doutor Plinio Sabino Sélis, o pedagogo e coreógrafo Wellington Mota, a pedagoga Jucelia Gomes, o professor Doutor Sebastião Silva e o presidente da comissão, o professor e servidor público Mário Borges.

A junina Império Nordestina levou para o circuito o tema purgatório, com um dos grandes nomes do sertão, sendo o casal de cangaçeiros: Lampião e Maria Bonita, que teriam saído do inferno para o Arraiá. Com cenários bem elaborados, teve o portão do purgatório, do céu, anjos e demônios. O marcador veio caracterizado como guarda do portão do inferno. Com figurinos deslumbrantes, ricos em detalhes, cores, movimento e muito brilho, apresentaram uma coreografia inovadora, eles conseguiram transmitir emoção a todos.

A junina Tradição Matuta transformou a arena em um verdadeiro faroeste. Na arena o tema foi o Texas. A riqueza de detalhes nos figurinos e a sincronia perfeita dos dançarinos encantaram o público e os jurados. Peças douradas, chapéu de cowboy, dançarinas de cancan, e tudo que tinha direito para nos levar ao ambiente mais temido: velho faroeste. O marcador veio caracterizado como corvo que anunciava mau presságio de disputas e confrontos. Um verdadeiro Bang Bang de criatividade.

A junina Fogo de Pimenta mergulhou na literatura de cordel, trazendo os elementos literários do sertão. Relembrou os cordelistas de Gurupi: Palmares e José Ribamar (in memorial). Cores vibrantes, coreografia bem ensaiada, força e energia fizeram parte do espetáculo da apresentação. O marcador estava caracterizado como poeta cordelista estilizado.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que esteve presente todos os dias perto da comunidade, destacou que a importância de realizar o Arraiá da Amizade. “Antes de tudo, o Arraiá é um símbolo da união e do espírito comunitário que define nossa cidade. Ver a participação de tantas quadrilhas talentosas e o entusiasmo do nosso público me enche de orgulho e esperança para o futuro das nossas tradições”, destacou.

A Secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, responsável pela organização do evento, conta que essa foi uma missão cheia de desafios, com muito amor, dedicação e superação. “Organizar o incrível evento cultural e tradicional de Gurupi foi uma experiência maravilhosa. A dedicação de todas as quadrilhas, de toda equipe, e a energia do público nos mostram a importância de manter vivas nossas festas juninas. Agradeço a todos que contribuíram para o sucesso deste evento”, ressaltou.

Para Douglas Hora de Freitas, que foi o Cangaceiro da Quadrilha Império Nordestina, esse ano o Arraiá surpreendeu a todos. “Participar do Arraiá da Amizade e ver nosso esforço ser reconhecido é uma alegria imensa. Este prêmio é um reflexo do trabalho e da paixão que todos nós da Império Nordestina colocamos em cada apresentação. Estamos muito felizes e agradecidos”, disse.

Após a entrega dos prêmios, o encerramento do Arraiá da Amizade foi marcado por um show de Cleyton Farias. Com repertório animado, Cleyton trouxe o clima de vaquejada para dentro do Arraiá e fez todos dançarem muito, fechando a noite com chave de ouro.

O Arraiá da Amizade de 2024 ficará na memória de todos como um grande sucesso e deixou grandes expectativas para as próximas edições. A alegria contagiante e o brilho das apresentações mostraram mais uma vez a força da tradição e da cultura junina.

Confira o resultado:

Grupo das juninas estilizadas:

1º Lugar: Quadrilha Império Nordestino (Bi Campeã)

A quadrilha Império Nordestino conquistou o primeiro lugar pela segunda vez consecutiva.

2º Lugar: Quadrilha Tradição Matuta

3º Lugar: Quadrilha Fogo de Pimenta

E o marcador que ficou em 1º Lugar foi John Macedo da quadrilha Império Nordestina.

Juninas do Grupo de Acesso:

1º Lugar: Quadrilha Cem Bom Jesus (Tri Campeã)

A quadrilha Cem Bom Jesus alcançou o primeiro lugar pela terceira vez consecutiva, demonstrando uma consistência e um talento excepcionais. Trouxe pra arena o enredo do retirante do sertão que marcou a apresentação com uma coreografia bem elaborada.

2º Lugar: Quadrilha Flor de Pequi que apresentou um espetáculo encantador, destacou a beleza e a riqueza do cerrado, seus rios, flora, e tudo que faz parte desse bioma. Uma explosão de cultura e cores vibrantes que brilharam na arena, conquistando o coração do público e dos jurados.

Premiações Individuais:

– Rainha Mirim 1º Lugar: Helen Costa da quadrilha Império Nordestino.

– Casal Cangaço 1º Lugar: Beatriz Lopes e Douglas Hora da quadrilha Império Nordestino.

– Casal de Noivos 1º Lugar: Jaqueline Martins e Murilo Henrique da quadrilha Tradição Matuta.

– Rainha 1º Lugar: Maria Eduarda Barros da quadrilha Império Nordestino.