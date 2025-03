Associaçao Roda Viva do Deputado Eduardo do Dertins e Projeto Artur iniciam Projeto Pão da Noite – Alimentado Vidas

Por Redação

Nessa segunda feira dia 24 de março a Associação Roda Viva do Deputado Eduardo do Dertins e o Projeto Artur deram início ao Projeto Pão da Noite – Alimentando Vidas, o objetivo é levar refeição às famílias cadastradas , promover rodas de conversas com determinados temas , oportunizando assim as pessoas esclarecimentos a respeito dos seus direitos, deveres , auto cuidado, iniciando sempre com momento de oração.

De acordo o deputado Estadual Eduardo do Dertins , proporcionar momentos como esse para as famílias é de grande importância pois não é só a refeição é a interação que a equipe da Roda Viva terá com as pessoas para esclarecer dúvidas , falar sobre os direitos e deveres dos cidadãos.

Aline , presidente do Projeto Artur se diz satisfeita com o Projeto que hora se inicia , já era famílias que atendíamos e agora estamos criando mais vínculos.

Aurian Ribeiro , coordenadora da Associação Roda Viva , disse que essa é apenas uma ação de várias que serão executas em Gurupi , sob o comando de deputado Eduardo do Dertins.

Para voluntária da Associação Roda Viva Neirijane, essas ações fortalecem os vínculos das associações com a população, podem auxilia lós nos que for necessário.

O Projeto Pão da Noite – Alimentado Vidas acontecerá às terças e quinta feiras , nos setores : Residencial São José e Leste.