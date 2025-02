Barraca do GT finaliza 38ª Copa do Craque, com recorde de público e mais de 6 mil espectadores online

da redação

A Barraca do GT fez história na final da 38ª edição da Copa do Craque de Futebol Amador – Taça Gurupi, promovida pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA). No domingo (16), o espaço bateu recorde de público, reunindo milhares de torcedores, atletas e autoridades em uma grande celebração do esporte e da cultura popular. O sucesso também se estendeu ao digital, com mais de 6 mil pessoas acompanhando a transmissão ao vivo da Barraca do GT pelo Instagram do deputado Gutierres Torquato.

A festa foi embalada pela Banda Pancanejo, que trouxe muito forró e garantiu a animação dos presentes. Além da música, o tradicional churrasco e o clima de confraternização fizeram da Barraca do GT o ponto de encontro mais disputado da Copa do Craque, consolidando-a como a maior e melhor estrutura do evento.

Dentro de campo, o Vila Nova sagrou-se campeão, coroando uma competição marcada por talento, emoção e valorização do futebol amador na região. O deputado Gutierres Torquato, grande incentivador do esporte, destacou a importância da Copa para a comunidade.

“O esporte é uma grande força de união e inclusão. A Copa do Craque tem revelado talentos e proporcionado momentos inesquecíveis para nossa população. A Barraca do GT já virou tradição e continuará sendo esse espaço de celebração do nosso esporte e cultura,” afirmou o parlamentar.

A final contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-governador Laurez Moreira, além dos prefeitos Luciano de Sandolândia, Paulo Rocha de Conceição do Tocantins, Luciano Costa de Santa Rita e Dida Moreira de Dueré, reforçando o prestígio e a importância da competição para o cenário esportivo tocantinense.

Com a consagração do Vila Nova e o sucesso absoluto da Barraca do GT, a 38ª Copa do Craque se despede deixando um legado de incentivo ao esporte e valorização da cultura popular, consolidando-se como um dos campeonatos mais aguardados do Tocantins.

