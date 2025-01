Câmara de Gurupi anuncia data de abertura dos trabalhos legislativos de 2025

da redação

A Câmara Municipal de Gurupi inicia oficialmente os trabalhos legislativos de 2025 com uma sessão solene no próximo dia 12 de fevereiro, às 9h, no plenário da Casa de Leis. O evento marca o retorno das atividades parlamentares e contará com a presença dos 17 vereadores, autoridades e a comunidade.

O presidente da Câmara, vereador Ivanilson Marinho (PL), destacou a importância do momento. “Estamos prontos para dar início a mais um ano de muito trabalho e dedicação em prol da nossa cidade. É essencial contar com a participação da população nos debates e decisões que influenciam diretamente o futuro de Gurupi”, disse Ivanilson.

As sessões ordinárias do mês de fevereiro também já estão agendadas e ocorrerão nos seguintes dias e horários:

– 12, 13, 19, 20 e 26 de fevereiro às 9h.

– 27 de fevereiro às 19h

Todas as sessões serão realizadas no plenário da Câmara Municipal de Gurupi e transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook, no endereço @camaradegurupi.

A Câmara reforça o convite à população para acompanhar e participar ativamente das discussões e decisões do Legislativo Municipal, que trabalha para atender às demandas e necessidades da comunidade gurupiense.

Com informações da Ascom