Caminhada Agosto Lilás mobiliza Gurupi em defesa das mulheres

da redação

Nesta quarta-feira, 22, as ruas de Araguaína ficaram tomadas pelo lilás durante a Caminhada Agosto Lilás, uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (SecMulher), em parceria com a Polícia Civil e a Secretaria da Mulher de Gurupi. O evento integra as ações da campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência contra a mulher, e reuniu centenas de pessoas engajadas na causa.

A caminhada percorreu as principais avenidas da cidade, com participantes vestidos de lilás, a cor símbolo da campanha. Com faixas, cartazes, leques e palavras de ordem, o grupo reforçou a importância da luta contra a violência doméstica e o apoio às vítimas. O evento teve como objetivo conscientizar a população sobre a Lei Maria da Penha e promover uma rede de apoio sólida para mulheres em situação de violência.

A secretária estadual da Mulher de Araguaína, Berenice Barbosa, destacou a importância da campanha para a cidade e para o Estado. “O Agosto Lilás é um momento de reflexão e ação. Precisamos unir forças, como estamos fazendo hoje, para proteger e empoderar as mulheres. A violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade, e só com a colaboração de todos poderemos avançar na construção de um futuro mais seguro para as mulheres”, afirmou a secretária.