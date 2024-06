da redação

Em parceria com a Prefeitura de Gurupi, a Carreta do Hospital de Amor estará na cidade para realizar exames gratuitos de mamografia. Mulheres de 40 a 69 anos devem levar cópias do RG, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Endereço.

A mamografia é essencial para a detecção precoce do câncer de mama, podendo identificar lesões até dois anos antes de serem palpáveis.

Datas: 18 a 21 e 24 a 27 de junho

Horário: 8h às 17h

Local: Em frente à Secretaria Municipal de Saúde