Com aumento de internações por gripe no país, Gurupi alerta para baixa procura pela vacin

Imunização está liberada para toda a população a partir de seis meses, mas município ainda não atingiu meta entre grupos prioritários.

Por Redação

Com o aumento dos casos de internações por doenças respiratórias em todo o país, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para a importância da vacinação contra a influenza e da adoção de medidas simples de prevenção para reduzir a circulação de vírus respiratórios.

Dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em boletim epidemiológico publicado em 27 de março, apontam que o Brasil já registrava mais de 24 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O Tocantins está entre os estados com crescimento nas hospitalizações, principalmente entre crianças e adolescentes.

A SRAG é a forma mais grave das infecções respiratórias e pode evoluir para insuficiência respiratória, exigindo internação, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

Segundo o sistema InfoGripe, da Fiocruz, o país vive um momento de aceleração nas hospitalizações por vírus respiratórios, com destaque para a influenza A, rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR).

Os principais sinais de alerta em crianças estão: respiração acelerada, gemência, afundamento das costelas, recusa alimentar, sonolência excessiva e lábios arroxeados. Já em adultos: falta de ar, dor no peito, confusão mental, febre persistente, cansaço extremo e baixa saturação.

Baixa cobertura preocupa no município

Apesar do cenário de alerta, a procura pela vacina contra a influenza em Gurupi ainda é considerada baixa. A campanha de vacinação foi iniciada em 3 de novembro de 2025, inicialmente voltada aos grupos prioritários. Em março, a imunização foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade e também realizado o dia D de vacinação.

Até o momento, o município aplicou 10.613 doses, de um total de 15.800 disponíveis. Entre os grupos prioritários, a cobertura segue abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde, sendo crianças de 6 meses a menores de 6 anos: 29,30% (1.981 vacinados); gestantes: 65,69% (607 vacinadas) e idosos (60+): 29,24% (3.426 vacinados).

Vacinação e cuidados diários ajudam a prevenir casos graves

A coordenadora de imunização, Nara Noleto, reforça que a vacina continua sendo a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela gripe. “A vacina contra a influenza tem um período estratégico para alcançar a meta entre os grupos prioritários. Após esse prazo, ela passa a ser disponibilizada para toda a população, mas continua sendo fundamental que as pessoas procurem a unidade de saúde para se proteger”, destacou.

Além da vacinação, a coordenação de Vigilância Epidemiológica orienta a população a manter hábitos que ajudam a reduzir a transmissão de vírus respiratórios, como higienizar as mãos com frequência, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização, manter os ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas com sintomas gripais.

A orientação também é para que pessoas com sintomas usem máscara e evitem aglomerações ou locais fechados. No caso das crianças, a recomendação é não levá-las para creches, escolas ou eventos se estiverem gripadas. Bebês menores de seis meses também devem ser protegidos da exposição a ambientes com grande circulação de pessoas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a população pode procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina e se proteger contra formas graves da doença.

Texto: Josy Rodrigues Donato/Ascom Semus Gurupi

Fotos: arquivo/Ascom Semus Gurupi