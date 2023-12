Com chapa única, Sindicato Rural de Gurupi realiza eleição da nova diretoria

Acontece nesta sexta-feira (15) a eleição da nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi. A votação começou às 8h e segue até às 17h.

A única chapa registrada tem o jovem empresário Joao Victor Stival para concorrer a presidência. Stival que tem o apoio dos grandes empresários e pecuaristas da cidade, vem com uma proposta de revitalização da entidade e da Exposição Agropecuária.

A chapa de João Victor conta com nomes importantes no seguimento do agronegócio regional como: do atual presidente Hugo De Leon, Carlos Henrique Naves e Sebastião Gomes Machado.