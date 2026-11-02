Cooperfrigu celebra 22 anos do Programa Socioambiental COOPERAR com festa gigante para crianças em Gurupi

Da redação

Em clima de muita alegria e gratidão, a Cooperfrigu comemorou neste sábado, em sua sede em Gurupi, os 22 anos do Programa Socioambiental COOPERAR. Para marcar essa data especial, a cooperativa realizou uma festa gigante em homenagem às crianças de Gurupi e região.

A celebração reuniu centenas de crianças, familiares e colaboradores em um dia repleto de brincadeiras, distribuição de brindes, lanches e atividades educativas, reforçando o compromisso da Cooperfrigu com o desenvolvimento social e ambiental da região.

O Programa COOPERAR, que há 22 anos desenvolve ações de educação ambiental, cidadania e responsabilidade social, se tornou referência no Tocantins por envolver a comunidade, escolas e parceiros em prol de um futuro mais sustentável.

A festa só foi possível graças à união de grandes parceiros que acreditam e apoiam essa causa:

*Parceiros desta edição:*

– OCB / SESCOOP-TO

– FIETO / SESI / SENAI

– Corpo de Bombeiros

– Polícia Militar

– Colégio Militar

– Mary Kay

– Prefeitura Municipal de Gurupi

– Polícia Militar Ambiental

– UFT e Morro Verde Ambiental

Em nota, a diretoria da Cooperfrigu agradeceu a presença de todos e destacou que celebrar 22 anos do COOPERAR é celebrar a cooperação que transforma vidas. “Cada criança que sorri aqui hoje é a prova de que estamos no caminho certo. O COOPERAR é feito por muitas mãos e é para toda a sociedade”, destacou a organização.

O evento reforça o papel da Cooperfrigu não apenas como uma das maiores cooperativas do Tocantins, mas como uma empresa que investe no social e deixa um legado para as próximas gerações.