Deputado Eduardo Fortes inaugura Horta Comunitária da Creche Espírita Pré-Escola Maria de Gurupi 

Na noite desta quarta-feira, 26, a Creche Espírita Pré-Escola Maria, em Gurupi, finalizou o primeiro semestre com uma reunião com os pais das crianças atendidas pela instituição. O evento contou com um momento especial, que foi a inauguração da horta comunitária, projeto social do deputado estadual Eduardo Fortes, que há mais de oito anos tem transformado a alimentação e a vida de muitas famílias na Região Sul.

A creche, é uma entidade filantrópica com 52 anos de história, que atende atualmente 253 crianças em tempo integral e possui parcerias com diversas empresas e órgãos. Durante a reunião, a presidente da creche, Vitória Barreto Passos, destacou a importância da horta comunitária para a alimentação dos alunos. Segundo Vitória, as crianças poderão usufruir dos frutos da colheita já no segundo semestre deste ano.

“A creche é muita parceria dos pais, e tudo que acontece dentro da entidade eles são comunicados, porque tratar do bem estar das crianças, e aproveitamos o ensejo fizemos o anúncio da implantação da horta comunitária”, destacou.

Para o deputado estadual Eduardo Fortes, a implementação da horta comunitária na Creche Espírita Pré-Escola Maria representa um grande avanço não só para a alimentação dos alunos, mas também para as famílias envolvidas. “Mais de 250 famílias serão beneficiadas diretamente com os produtos da horta, que serão incluídos no cardápio das crianças”, afirmou o deputado.

Fortes também expressou seu desejo de expandir o projeto para todas as creches do município de Gurupi, garantindo assim uma alimentação mais saudável e sustentável para um número ainda maior de crianças.

O jovem líder político Juarez Moreira, parceiro do projeto social ao lado do deputado Eduardo Fortes, ressaltou a continuidade do legado de sua mãe, Dona Filó Moreira (in memoriam), que teve uma história significativa dentro da creche Maria Madalena. “Pretendo continuar a história e o trabalho que minha mãe iniciou, trazendo benefícios para as crianças e suas famílias”, disse Juarez.

A Creche Espírita Pré-Escola Maria continua a ser um exemplo de dedicação e cuidado, com uma equipe comprometida em oferecer o melhor para as crianças de Gurupi. A parceria com o deputado Eduardo Fortes e a inauguração da horta comunitária marcam um novo capítulo na história da instituição, cheio de esperança e prosperidade.