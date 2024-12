Doação de terreno para construção da Cidade da Polícia Civil é oficializada pela prefeitura de Gurupi

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Prefeitura de Gurupi concretizou a entrega oficial de um terreno municipal ao Governo do Estado para a construção da Cidade da Polícia Civil, que beneficiará toda a região sul do Tocantins. A doação havia sido formalizada com a sanção da Lei nº 2.655, há pouco mais de um ano, pela prefeita Josi Nunes, e agora a transferência da área foi efetivada via cartório.

Durante o evento de oficialização, o delegado regional Joadelson Albuquerque destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil. “Agradecemos à prefeita Josi Nunes e ao secretariado que não mediram esforços para atender essa demanda, apresentaram o projeto à Câmara de Vereadores, que aprovou por unanimidade e quero agradecer aos vereadores, em nome do Elvan Leão que foi essencial nessa demanda. Esta será uma sede com uma boa estrutura, tanto para os servidores quanto para a população de toda a região sul que utiliza os serviços da Polícia Civil”, afirmou.

Representando o secretário estadual da Segurança Pública, Wlademir Costa, o delegado geral Roger Knewitz elogiou a sensibilidade da prefeita ao investir na segurança pública do município. “Prefeita, a senhora está investindo na polícia, na população e no município. Segurança é essencial para atrair recursos e investidores, e Gurupi já é uma cidade segura”, pontuou.

A prefeita Josi Nunes reforçou o compromisso da gestão com o projeto e destacou os benefícios da nova estrutura para a sociedade. “Essa doação é um gesto importante para a nossa comunidade. Como gestão, estamos à disposição para somar esforços com a Polícia Civil em busca dos recursos necessários para que esse sonho se torne realidade. Essa obra é vital para Gurupi e toda a região sul”, concluiu.

Localizado no setor União V, ao lado do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o terreno tem 1.800m², quase três vezes maior que o espaço do atual complexo da Polícia Civil. A nova estrutura será fundamental para melhorar o atendimento à população e as condições de trabalho dos servidores.