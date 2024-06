Eduardo Fortes defende expansão de terapias com cavalos para crianças neurodivergentes em Gurupi

Da redação

O deputado e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, conhecido pela defesa da causa animal e pelo apoio às pessoas no espectro autista e neurodivergentes, visitou a Clínica Psicocenter – Centro de Equoterapia na sexta-feira, 28. A visita teve como objetivo conhecer de perto as metodologias e os resultados alcançados pela clínica particular, inaugurada em janeiro, além de discutir possíveis parcerias para fortalecer o atendimento na cidade.

A Psicocenter, idealizada pelos empresários Vilker Aquino e Larissa Azevedo, oferece terapias assistidas por cavalos, beneficiando pacientes com condições como autismo, sequelas pós-COVID, depressão e TDAH. Durante a visita, Fortes destacou a importância de incluir em seu plano de governo iniciativas que ampliem o acesso a esses serviços, especialmente para crianças com necessidades especiais.

“Nosso compromisso é garantir que todas as crianças de Gurupi tenham acesso a um atendimento de qualidade. Sabemos que os tratamentos especializados, como a equoterapia, são fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças, e queremos integrar essa realidade ao nosso sistema público de saúde,” afirmou Fortes.

“A visita de hoje é para entender melhor essas terapias e como podemos integrá-las ao nosso plano de governo. Queremos firmar parcerias estratégicas que possibilitem o acesso a tratamentos de ponta para nossas crianças,” concluiu Fortes.