Em Gurupi CCZ realiza buscas e capturas de escorpiões para evitar acidentes nas residências

da redação

Bairros de Gurupi com maior incidência para a presença de escorpiões estão recebendo ações de combate aos animais peçonhentos. A busca ativa acontece todas as terças e quintas-feiras e envolve os agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses e toda a população.

De acordo com a prefeitura, as espécies que mais são encontradas nas casas são o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), o Tityus confluens que também tem cor amarelada, e de espécies marrons e pretas. Os setores com mais chamados são o União e Canaã.

De acordo com o agente de combate às endemias Danilo Nonato, as equipes fazem o monitoramento em locais onde o animal foi encontrado tanto à noite como de dia, já que o os escorpiões possuem hábitos noturnos.

“A gente fica retornando às residências para ver se ainda tem a incidência daquela espécie na região. O setor União 5 e o Canaã foi onde a gente conseguiu localizar Esse ano nós já localizamos 11 escorpiões da espécie Tityus serrulatus. A gente dá uma maior importância para este escorpião porque é a espécie dentro dos escorpiões amarelos que tem maior nível de toxina. Ou seja, um acidente com esse escorpião pode ser fatal”, alertou.

Na busca ativa dos escorpiões, as equipes do CCZ vão até as casas com chamado e vasculham os quintais, mas de dia é difícil encontrar por eles terem hábitos noturnos. A partir das 19 horas os agentes retornam munidos com lanternas especiais.

“Através da lanterna ultravioleta, de luz negra, conseguimos encontrar facilmente”, afirmou Danilo.

Se o morador avistar ou mesmo ser picado por escorpiões dentro de casa, em quintais ou nas proximidades, a orientação é não se aproximar, mas acionar o CCZ por meio do telefone (63) 3315-0098.