Em Gurupi, Detran realiza leilão de 378 veículos

da redação
O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) vai leiloar 378 veículos em Gurupi, na região sul do estado. Os lances começam em R$ 50 e podem chegar a R$ 5 mil.
Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, serão ofertados 137 veículos classificados para circulação e 241 sucatas. O leilão será realizado na modalidade on-line, a partir das 9h do dia 23 de setembro, pelo site da Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos.
Os interessados poderão visitar os veículos entre os dias 14 e 22 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A exposição ocorrerá no pátio da concessionária do Detran.