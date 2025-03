Em Gurupi, Procon encontra variação de até 234% nos preços dos produtos da cesta básica

da redação

O Procon Tocantins realizou uma pesquisa de preços nos dias 18 e 19 de março em 8 estabelecimentos comerciais de Gurupi, encontrando uma variação de até 234,11% nos preços dos produtos da cesta básica. Foram 45 itens, incluindo alimentação, hortifruti, limpeza doméstica e higiene pessoal.

O maior percentual de variação foi encontrado no quilo da cenoura, comercializado entre R$ 2,99 e R$ 9,99, resultando em uma variação de 234,11%. O tomate com a variação de 198,09%, com preços entre R$ 4,19 e R$ 12,49. Já o absorvente (8 unidades com abas) teve variação de 171,92%, sendo vendido de R$ 3,49 a R$ 9,49. Pesquisa Completa: Clica Aqui

De acordo com o superintendente do Procon Tocantins, Euclides Correia, essa pesquisa é essencial para que os consumidores possam tomar decisões mais conscientes. “A divulgação dessas variações permite que a população de Gurupi identifique onde estão os melhores preços de compra e exerça seu direito de escolha, evitando assim gastos desnecessários”, ressaltou.

A pesquisa é realizada mensalmente pelo Procon Tocantins e considera apenas os menores preços encontrados nas gôndolas, independentemente da marca dos produtos.

O diretor de Fiscalização do Procon Tocantins, Magno Silva, reforçou a importância da pesquisa para o controle econômico da população. “A diferença de preços entre os estabelecimentos pode impactar diretamente o orçamento das famílias. Por isso, é fundamental que os consumidores fiquem atentos e pesquisem antes de comprar”, afirmou.

Denuncie

Caso o consumidor identifique alguma irregularidade no mercado de consumo, pode formalizar sua denúncia pelo WhatsApp Denúncia (63) 99216-6840 ou pelo Disque Procon 151.