Fake: Comandante do 4º BPM desmente informação sobre tiroteio em bairro de Gurupi

da redação

O comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) de Gurupi afirmou ao jornalismo do Portal Atitude que é fake os rumores sobre um suposto tiroteio no bairro Pedroso. A falsa notícia, que circulou rapidamente nas redes sociais, causou preocupação entre os moradores, mas foi prontamente desmentida pela polícia.

A informação fake indicava um confronto entre PM e criminosos no bairro Pedroso, provocando medo e ansiedade entre a população local. No entanto, o comandante do 4º BPM afirmou que não houve nenhum registro de tiroteio ou qualquer incidente semelhante na região.