Gurufolia 2024: Lançamento revela novidades e atrações de peso

da redação

Nesta última quinta-feira (14) ocorreu o lançamento oficial do Gurufolia 2024. A celebração reuniu uma mistura vibrante de foliões ansiosos, autoridades locais, patrocinadores e membros da imprensa para dar início à contagem regressiva para um dos eventos mais esperados do Tocantins.

Em um anúncio que gerou grande expectativa, a organização do Gurufolia confirmou que a festa ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de janeiro no Campus 1 da Unirg. “A escolha do local ressalta o compromisso em proporcionar um ambiente amplo e seguro para os foliões, com instalações que permitirão uma experiência inigualável”, afirmou a organização.

As atrações divulgadas durante o evento de lançamento promete transformar o Gurufolia 2024 em um verdadeiro espetáculo musical. Os artistas confirmados incluem Murilo Huff, Manu Batidão, Jiraya Uai, Lambasaia, Projeto 1+1, Dj Lelis, Paulo e Nathan, Chicabana e Kaçula. Essa diversidade de estilos promete agradar a todos os gostos e criar uma atmosfera única de festividade.

“Com o anúncio das atrações e da localização, as expectativas para o Gurufolia 2024 atingiram níveis elevados. A comunidade de Gurupi demonstrou entusiasmo nas redes sociais, compartilhando alegria e ansiedade para os três dias de folia que se aproximam. Sem contar que vai alavancar a economia, gerar empregos e fazer o aquecimento para o carnaval da cidade em fevereiro”, disse Jalles Shows, um dos organizadores do evento.

Com a revelação do local e das atrações principais, a organização concentra agora seus esforços nas vendas de ingressos e na divulgação detalhada da programação. “A comunidade está convidada a garantir seu lugar nesta festa que promete marcar o início do ano com muita alegria e diversão”, finalizou Jalles.