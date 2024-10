Gurufolia 2024 movimenta comércio local e gera emprego e renda em Gurupi

da redação

A edição especial do Gurufolia, marcada para o dia 04 de outubro, já está trazendo impactos positivos para a economia local de Gurupi. Conhecida como a melhor micareta do Norte do Brasil, o evento promete não apenas uma festa de grandes proporções, mas também uma oportunidade de fortalecimento do comércio e geração de emprego e renda na cidade.

Com a chegada do evento, hotéis, postos de combustível, bares, restaurantes e outros setores do comércio local já começam a sentir o aquecimento da demanda. A expectativa é de que milhares de foliões de diversas regiões venham a Gurupi para participar do Gurufolia, impulsionando a ocupação hoteleira e movimentando diversos segmentos da economia.

Hotéis e Acomodações Lotados

A rede hoteleira da cidade já está praticamente esgotada para o fim de semana do evento. Muitos hotéis e pousadas estão registrando reservas feitas com meses de antecedência. “A procura por hospedagem cresceu de maneira expressiva nas últimas semanas. O Gurufolia sempre foi um evento muito aguardado, e nesta edição especial a demanda está ainda maior”, afirmou o gerente de um dos principais hotéis de Gurupi.

Os organizadores do evento também orientam os foliões a garantirem suas estadias o quanto antes, já que a cidade possui um número limitado de acomodações. A alta demanda por quartos também abriu espaço para aluguéis temporários de casas e apartamentos, o que tem gerado uma oportunidade extra de renda para os moradores.

Postos de Combustíveis e Restaurantes em Alta

Outro setor que se beneficia diretamente do evento é o de postos de combustíveis. Com a chegada de turistas de outras cidades e estados, os postos estão se preparando para um aumento significativo no fluxo de veículos, especialmente durante o fim de semana da micareta. “Esperamos um grande movimento nos dias que antecedem o Gurufolia e logo após o evento. Estamos nos preparando para atender a essa demanda com reforço no estoque e no atendimento”, comentou o gerente de um posto local.

Os restaurantes, bares e lanchonetes também estão otimistas. Durante os dias do evento, muitos desses estabelecimentos preveem um aumento expressivo no número de clientes, especialmente após o término dos shows e atrações. “O Gurufolia é sempre um ótimo momento para o setor de alimentação. Estamos planejando cardápios especiais e horários estendidos para atender o público”, disse o proprietário de um restaurante no centro da cidade.

Geração de Emprego e Renda

A estrutura do Gurufolia também tem sido uma importante fonte de geração de emprego temporário. A montagem do mega trio elétrico, os palcos para os shows nacionais e as demais instalações necessárias para a realização do evento têm gerado diversas oportunidades de trabalho, desde montagem de palco e iluminação até serviços de segurança e limpeza.

Além disso, ambulantes e pequenos comerciantes também estão sendo beneficiados. Muitos já estão se preparando para vender alimentos, bebidas e acessórios temáticos durante o evento, gerando renda extra em um período curto de tempo. “O Gurufolia é uma oportunidade única para nós, ambulantes. O movimento é muito grande e conseguimos aumentar significativamente nossa renda nesses dias”, comentou um vendedor local.

**Impacto Geral na Economia de Gurupi**

Com a movimentação intensa do comércio, o Gurufolia se consolida como um dos maiores impulsionadores econômicos de Gurupi. A realização da micareta não só proporciona lazer e diversão para os participantes, como também contribui para o desenvolvimento econômico da cidade. O impacto positivo é sentido por diversos setores, fortalecendo a economia local e criando um ciclo de oportunidades para os empresários e trabalhadores.

A expectativa é de que o evento continue crescendo nos próximos anos, consolidando Gurupi como um importante polo de entretenimento no Tocantins e no Norte do Brasil.