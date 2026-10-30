Gurupi terá festival gastronômico com premiação de até quatro salários mínimos

da redação

Gurupi vai realizar, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, o 1º Festival Gastronômico do município. O evento acontecerá no Centro Cultural Mauro Cunha, a partir das 18h, e terá como destaque receitas preparadas com ingredientes típicos da região, como pequi, carne de sol, mandioca, chambaril, buriti e banana-da-terra. A competição contará com 20 empreendimentos do setor de alimentação, divididos entre as categorias de pratos doces e salgados.

As inscrições são gratuitas e seguem até 4 de novembro, exclusivamente para estabelecimentos do ramo alimentício sediados em Gurupi. Serão disponibilizadas 15 vagas para pratos salgados e cinco para doces. Os vencedores receberão premiações de até quatro salários mínimos para o primeiro lugar, três para o segundo e dois para o terceiro. Os interessados devem realizar a inscrição pelo e-mail [email protected]. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae.