Gurupiense pede ajuda para realizar cirurgia nos olhos e preservar a visão

da redção

O morador de Gurupi, no sul do Tocantins, Jefferson Rocha Vaz, de 40 anos, está mobilizando a comunidade para conseguir recursos destinados a uma cirurgia ocular considerada urgente por sua médica. Casado e pai de dois filhos, Sophia e Benjamin, Jefferson convive com o ceratocone, uma doença que altera o formato da córnea e prejudica a visão. Segundo o relato publicado em sua campanha de arrecadação, a condição evoluiu principalmente no olho esquerdo, dificultando o uso das lentes de contato especiais que utilizava no tratamento. Diante do agravamento do quadro, a médica responsável recomendou a realização de uma cirurgia para implante do anel intracorneano, também conhecido como anel de Ferrara.

Para viabilizar o procedimento, Jefferson criou uma campanha solidária na plataforma Vakinha, com meta de arrecadar R$ 22,5 mil. O objetivo é dar continuidade ao tratamento o mais rápido possível e buscar a estabilização da doença, preservando sua visão e sua qualidade de vida. A iniciativa convida amigos, familiares e moradores da região a contribuírem com qualquer quantia ou compartilharem a campanha para alcançar mais pessoas. Cada ajuda pode contribuir para que Jefferson consiga reunir o valor necessário para realizar a cirurgia indicada.