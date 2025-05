Idoso agredido com socos e chutes em Gurupi está entubado em estado grave

da redação

João Muniz, de 75 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi agredido com socos e chutes após parar em rua da cidade e observar um casal que caiu de bicicleta. Um parente contou que o idoso precisou ser entubado.

A agressão aconteceu na tarde do dia 3 de maio, no setor Vila Nova, em Gurupi, de acordo com a polícia. O suspeito de 20 anos foi preso em flagrante por lesão corporal grave, após uma câmera de segurança flagrar o momento das agressões.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o idoso segue internado sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade, recebendo toda a assistência necessária.

João Muniz foi espancado quando parou em uma rua logo após o suspeito e a companheira dele, que estava na garupa, caírem de bicicleta. No vídeo é possível ver o idoso parado, observando e falando com o suspeito logo após a queda.