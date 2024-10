Idoso atacado por cão passa por cirurgia e está sob cuidados médicos em Gurupi

da redação

João Pereira, de 72 anos, atacado por um cachorro na manhã desta segunda-feira, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Regional de Gurupi e permanece sob cuidados médicos. O idoso sofreu ferimentos graves no braço após o ataque, ocorrido no centro da cidade, quando o cão avançou repentinamente, causando lesões extensas.

O dono do pitbull foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ele responderá por lesão corporal culposa, segundo as autoridades responsáveis pelo caso. O incidente foi registrado pela Polícia Civil