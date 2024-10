Idoso sofre ferimentos graves ao ser atacado por pitbull no centro de Gurupi

da redação

Na manhã desta segunda-feira (28), um idoso foi gravemente ferido no braço após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no centro de Gurupi. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para prestar socorro, realizando os primeiros atendimentos no local antes de encaminhar a vítima para uma unidade de saúde.

Testemunhas relataram que o cão avançou de forma repentina sobre o idoso, que não teve tempo de reagir ou se proteger do ataque. O dono do cachorro foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o incidente e o caso está sendo analisado para determinar as responsabilidades e as medidas preventivas necessárias.