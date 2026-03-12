Iluminação na BR-242 reforça segurança de pedestres, motociclistas e ciclistas na saída Leste de Gurupi

Por Redação

A BR-242, na saída Leste de Gurupi em direção a Peixe, está recebendo obras de implantação de iluminação pública em todo o trecho que vai da Praça do Sol até a Subestação de Furnas. O local é um dos pontos mais frequentados pelos gurupienses como trajeto para o trabalho, para caminhadas, atletismo e ciclismo, sobretudo no fim da tarde e à noite, e há anos é alvo de reivindicações por mais segurança.

A obra é executada pela Energisa, a partir de solicitação da Prefeitura de Gurupi, que está investindo R$ 942.627,19 na implantação do sistema de iluminação. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o objetivo é melhorar a mobilidade e a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente o corredor viário.

O projeto prevê a instalação de 5.789 metros de rede de baixa tensão, seis transformadores de 30 KVA e 161 postes com luminárias de 200 watts, garantindo iluminação contínua em todo o trecho. A previsão é de que a obra seja concluída em abril.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhou o andamento dos serviços na quarta-feira, 11, e destacou que a iluminação das entradas e saídas da cidade tem sido uma das prioridades da gestão.

“Já inauguramos o trecho do setor Campo Bello até o Aeroporto Municipal; o trecho do setor Pedroso ao Águas Claras, na saída para Dueré; e também a Avenida Goiás, do setor Vila Nova até o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG). Em alguns dias vamos entregar esse trecho da BR-242, da Vila São José até Furnas, passando pelo Centro Administrativo da Prefeitura. Isso representa mais segurança e conforto para quem utiliza a via, inclusive para quem pratica caminhada à noite”, afirmou.

Para a secretária municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin, a ampliação da iluminação pública integra um planejamento voltado à melhoria da infraestrutura urbana.

“É um investimento importante em um trecho de grande fluxo. A iluminação moderna e eficiente contribui para a segurança viária, melhora a visibilidade noturna e valoriza todo o entorno. Esse trabalho vem avançando em várias regiões de Gurupi”, destacou.

A iluminação da BR-242 era uma demanda antiga da população. Com a conclusão da obra, o trecho deve ganhar mais segurança para o intenso fluxo de veículos e, principalmente, para os usuários que utilizam o local para atividades físicas ao longo do dia e no período noturno.