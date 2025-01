Ivanilson Marinho realiza valorização de servidores da Câmara de Gurupu

da redação

Na última sexta-feira, 03, a Câmara Municipal de Gurupi realizou sua primeira Sessão Extraordinária de 2025, sob a presidência do vereador Ivanilson Marinho (PL). Durante a sessão, foram aprovados dois importantes Projetos de Lei (PLs) voltados para a valorização dos servidores e a reestruturação administrativa da Casa de Leis.

Os projetos, PL nº 01/2025 e PL nº 02/2025, foram assinados pelo presidente Ivanilson Marinho e demais vereadores e nesta segunda-feira, 06, seguem para sanção da prefeita municipal.

Projetos de Lei Aprovados

PL nº 01/2025: Atualiza a Lei nº 2.688/2023, reorganizando a estrutura administrativa da Câmara para atender à nova composição de 17 vereadores. Entre as mudanças, estão a criação de dois novos gabinetes e ajustes nos cargos comissionados e efetivos, garantindo uma estrutura mais eficiente e funcional.

PL nº 02/2025: Altera a Lei nº 2.689/2023, atualizando o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores. As mudanças visam proporcionar maior equilíbrio e eficiência no atendimento às demandas legislativas, além de reforçar o compromisso com a valorização dos servidores.

Compromisso com a Valorização do Servidor

Em sua fala, o presidente Ivanilson Marinho destacou a importância dos servidores públicos no funcionamento do Legislativo Municipal.

“Esta Casa de Leis só funciona porque temos servidores dedicados e comprometidos. Valorizá-los é o mínimo que podemos fazer para reconhecer sua contribuição ao nosso município. Esses projetos não apenas reorganizam, mas também mostram respeito e justiça com quem constrói o dia a dia da Câmara de Gurupi”, afirmou Marinho.

Reconhecimento dos Servidores

Representando os servidores, Maiko Melo, funcionário efetivo da Câmara, expressou gratidão aos vereadores pela aprovação dos projetos.

“Quero agradecer ao presidente Ivanilson Marinho e a todos os vereadores por essa conquista. A atualização do plano de cargos e a reestruturação administrativa demonstram um grande avanço na valorização do servidor público. É motivador saber que o nosso trabalho é reconhecido e respeitado”, destacou Maiko.

Com os projetos encaminhados para sanção da prefeita, a Câmara de Gurupi reforça seu compromisso com a eficiência administrativa e a valorização do servidor público, um marco no início da gestão de Ivanilson Marinho.

Eloina Matos – ASCOM/Câmara