Jovem que se envolveu em acidente no centro de Gurupi não resiste e morre

da redação

O jovem Eduardo Augusto Marcolan Javaé, 23 anos, morreu após não resistir aos ferimentos em um acidente de trânsito em Gurupi. Segundo a Polícia Militar, ele estava em uma moto que colidiu com um carro em um cruzamento no centro da cidade.

Eduardo era estudante de um centro universitário particular em Gurupi. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (14), por volta das 20h40, no cruzamento da Avenida Guaporé, na altura da Rua 02. Eduardo ainda foi socorrido, mas morreu no hospital durante a madrugada desta quarta-feira (15), segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O local do acidente foi devidamente periciado. O carro foi entregue ao esposo da condutora. A motocicleta foi removida para o pátio de apreensões, pois não havia responsável pelo veículo no local.

O Centro Universitário Uniplan e a atlética Severus, do curso de Farmácia, emitiram notas lamentando a morte do estudante nas redes sociais.