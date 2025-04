Lagoa da Confusão adere ao Ipasgu após parceria com prefeitura de Gurupi

da redação

Na manhã desta quarta-feira (16), a Prefeitura de Gurupi, por meio do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (Ipasgu), assinou um termo de convênio com a Prefeitura de Lagoa da Confusão. A parceria permitirá que os servidores públicos, tanto do quadro direto quanto indireto do município parceiro, tenham acesso aos serviços oferecidos pelo Ipasgu, incluindo assistência médica, odontológica, fisioterapêutica, entre outros atendimentos com profissionais credenciados.

Durante o encontro, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou a importância da expansão do instituto e da credibilidade conquistada ao longo dos anos “Nosso sistema de saúde, o Ipasgu, cresceu bastante, e o interesse de outros municípios tem aumentado. A adesão de Lagoa da Confusão demonstra a confiança que a nossa instituição construiu”, ressaltou.

O prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Soares Carlos, também participou da cerimônia e explicou que a iniciativa partiu de uma demanda dos próprios servidores municipais “Eles sugeriram essa adesão e, após muitas conversas, estamos concretizando. A expectativa é muito positiva, já que o Ipasgu é uma referência regional”, afirmou.

Para o presidente do Ipasgu, Fábio Araújo, a expansão do instituto é fruto de um trabalho contínuo da gestão em fortalecer e levar os serviços para além das fronteiras de Gurupi. “A prefeita sempre foi muito objetiva em seu desejo de levar o Ipasgu a outros municípios. Com estudos e planejamento, conseguimos tornar essa estrutura acessível a cidades que não contam com assistência adequada”, explicou.

Ainda segundo Fábio Araújo, já há profissionais de saúde em Lagoa da Confusão interessados em se credenciar ao Ipasgu, ampliando a rede de atendimento na região. Atualmente, o instituto já possui profissionais credenciados nas cidades de Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Palmas.