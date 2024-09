Da redação

A exoneração de Márcia Maria Ponde foi divulgada na noite desta quarta-feira, 18, no Diário Oficial. Ela é presidente municipal do PDT, presidido no estado pelo vice-governador, Laurez Moreira.

A ex-aliada e ex-vereadora e ex-presidente do PDT, Zenaide Dias Costa, hoje aliada da prefeita Josi Nunes (UB) assumiu a diretoria do Pronto.