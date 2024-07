Minha Casa, Minha Vida: Mais de 240 unidades habitacionais serão construídas em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi conseguiu a liberação de recursos federais para a construção de 144 moradias populares no Parque Residencial Nova Fronteira. Somadas às 100 casas que serão construídas no Park Filó Moreira, a cidade ganhará, até o momento, um total de 244 novas unidades habitacionais. A prefeita Josi Nunes (UB) afirmou que continua articulando e buscando mais recursos para que as 2 mil moradias planejadas sejam atendidas pelo Governo Federal.

“Com a reformulação do Programa Minha Casa, Minha Vida, inscrevemos quatro projetos e, até o momento, fomos contemplados em duas etapas. Isso representa dignidade, segurança e um novo começo para as famílias que serão atendidas. Vou continuar lutando por Gurupi, buscando incansavelmente mais recursos e oportunidades para melhorar a vida de nossa gente. Acreditamos no potencial da nossa cidade e no direito de todos a uma moradia digna”, comemora Josi Nunes.

O residencial será construído no Park Filó Moreira, contando com 100 unidades do modelo casa loteada. Trata-se de uma parceria entre a gestão municipal e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). A área, com mais de 23 mil metros quadrados, beneficiará famílias da Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, com renda bruta mensal de até dois salários mínimos.

O condomínio será erguido no Parque Residencial Nova Fronteira, com 144 apartamentos distribuídos em nove blocos, sendo 16 apartamentos por bloco. Este projeto também contemplará famílias da Faixa 1. A área construída será de 7.665 mil metros quadrados e contará com um investimento de pouco mais de R$ 22 milhões.