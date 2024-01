Ministério Público investigará realização do Gurufolia no Campus 1 da Unirg após denúncia anônima

da redação

O Ministério Público, por meio do promotor Marcelo Lima Henrique, recebeu uma denúncia anônima que solicita a apuração da realização do Gurufolia no pátio do campus 1 da Universidade de Gurupi (Unirg). A denúncia alega que o evento, conhecido por ser uma festa popular de grande porte, viola princípios da administração pública, levando o MP a iniciar uma investigação para avaliar a legalidade da realização.

A denúncia anônima recebida pelo Ministério Público questiona a escolha do campus 1 da Unirg como local para a realização do Gurufolia. Alega-se que tal escolha pode violar princípios administrativos, considerando a natureza educacional e pública da instituição de ensino superior. O promotor Marcelo Lima Henrique, responsável pela apuração, destacou a importância de verificar a legalidade e a pertinência da realização do evento no referido local.

Com informações do MP-TO