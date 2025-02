Montagem da estrutura do carnaval 2025 começa a ser feita

da redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, já deu início à preparação do espaço e montagem da estrutura do Carnaval de Gurupi 2025, considerado o maior do Norte do Brasil. Com muitas novidades e um novo local, mais amplo e estruturado, o evento promete ser o maior já realizado na cidade e com a maior estrutura já vista no estado para uma festa carnavalesca.

O Carnaval deste ano acontecerá na Avenida C, no setor Nova Fronteira, no mesmo local onde é realizada a tradicional Copa do Craque de Futebol. Nesta quinta-feira, 20, máquinas do Município estão trabalhando na limpeza e melhoria da área, enquanto equipes seguem na montagem da estrutura que dobrará a capacidade dos anos anteriores.

Megaestrutura que gera empregos e retorno econômico

A estrutura contará com 100 metros de arquibancada, com capacidade para 3 mil pessoas, o dobro da capacidade do último ano. Além disso, o evento contará com 100 banheiros, entre químicos e banheiros carreta climatizados; uma praça de alimentação coberta com 40 stands comerciais e mais de 80 vendedores ambulantes distribuídos pelo circuito; um túnel de 50 metros de extensão e um circuito fechado de 700 metros, monitorado por câmeras de segurança. Haverá ainda espaços exclusivos para os blocos carnavalescos, parque infantil para as crianças, além de camarotes institucionais, empresariais, privados e para a imprensa.

A segurança e o atendimento emergencial serão reforçados com stands de apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Secretarias Municipais que atuarão durante o evento. Para garantir uma programação de alto nível, o evento contará com seis trios elétricos para os artistas nacionais e regionais.