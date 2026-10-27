Motociclista morre após bater na traseira de carreta estacionada em Gurupi

da redação
Um motociclista identificado como Wemerson Nunes Araújo, de 40 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, na Avenida E, no setor Nova Fronteira, em Gurupi. Segundo testemunhas, a motocicleta atingiu a traseira de uma carreta que estava estacionada na via.
O proprietário da carreta ouviu o barulho da colisão e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Wemerson ao hospital de referência de Gurupi, mas ele não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar e a perícia técnico-científica estiveram no local, e um boletim de ocorrência foi registrado.