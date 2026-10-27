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terça-feira, 27 outubro

Gurupi (TO)

Motociclista morre após bater na traseira de carreta estacionada em Gurupi

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Um motociclista identificado como Wemerson Nunes Araújo, de 40 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, na Avenida E, no setor Nova Fronteira, em Gurupi. Segundo testemunhas, a motocicleta atingiu a traseira de uma carreta que estava estacionada na via.

O proprietário da carreta ouviu o barulho da colisão e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Wemerson ao hospital de referência de Gurupi, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar e a perícia técnico-científica estiveram no local, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Motociclista morre após bater na traseira de carreta estacionada em Gurupi
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