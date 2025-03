Mulheres protagonistas em diversas áreas de Gurupi são homenageadas

da redação

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, realizou na manhã desta quarta-feira, 26, o evento “Mulheres que Inspiram”, uma solenidade que homenageou mulheres protagonistas em diversas áreas de atuação na sociedade gurupiense. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Mauro Cunha e reuniu autoridades, representantes de instituições e convidadas especiais.

A prefeita Josi Nunes esteve presente e destacou a importância das mulheres na sociedade e o compromisso de sua gestão com políticas públicas voltadas para elas. “Temos priorizado o cuidado com as mulheres, ampliado seu espaço de atuação na gestão, com presença expressiva no primeiro escalão do município, fortalecido políticas públicas e criado projetos em defesa das mulheres. É fundamental reconhecer e valorizar aquelas que fazem a diferença em nossa cidade”, ressaltou.

O evento contou também com a participação do vice-prefeito Adailton Fonseca, da promotora da Infância e Juventude, Ana Lúcia Bernardes, do comandante do 4º BPM, Tenente-Coronel W. Costa, do comandante da Patrulha Maria da Penha do 4º BPM, Tenente Aquino, e da gerente de Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Rejane Pereira.

A secretária Municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, reforçou a importância da parceria com diversas instituições para fortalecer ações voltadas ao empoderamento feminino. “Estamos unindo forças com o Governo do Estado, Polícia Militar, Delegacia da Mulher, Ministério Público e outras instituições para ampliar as atividades em defesa das mulheres, oferecendo cursos de qualificação e outras iniciativas que reforçam sua força e capacidade na sociedade. Essa é uma determinação da nossa prefeita Josi Nunes, que tem sido uma grande aliada das mulheres gurupienses”, destacou.

Homenageadas

Durante a cerimônia, diversas mulheres foram reconhecidas por seu trabalho e dedicação em diferentes áreas. Entre elas:

Saúde: Virginia Beatriz Ayer, médica de clínica geral e primeira médica concursada do município.

Cultura e Turismo: Laryssa Samara Ferreira Silva de Sá, gestora da Secretaria de Cultura e Turismo há 8 anos.

Educação: Junieta Bispo de Souza, gestora escolar, premiada pelo desempenho educacional no município.

Segurança Pública: Soldado Mariany Rocha e Soldado Suzana Lopes Negreiros, atuantes na Patrulha Maria da Penha.

Infraestrutura: Creusa Batista Regis, agente de limpeza e zeladora da Praça Abadia, com 22 anos de serviço; e Raimunda Pereira de Sousa, agente de limpeza que exerce a função de varrição das vias públicas, com 22 anos de serviços prestados ao município.

Política: Josi Nunes, primeira mulher eleita deputada estadual no Tocantins, cargo que exerceu por quatro mandatos consecutivos, foi deputada federal, e eleita a primeira prefeita mulher de Gurupi em 2020, reeleita em 2024.

Projeto Social: Maria Alice da Conceição, presidente da Sociedade São Vicente de Paulo – Conferência Nossa Senhora D’Abadia, um projeto social que tem transformado vidas em Gurupi, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade social.

Empreendedorismo: Lilian Soares Maranhão, empresária e pecuarista, além de coordenadora do Leilão em prol do Hospital de Amor em Gurupi.

Profissão Predominantemente Masculina: É operadora de máquinas pesadas e trabalhou na AGETO por 5 anos e na Secretaria de Infraestrutura de Gurupi por mais 4 anos. Atualmente, é servidora da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes em Gurupi, atuando na sua área de formação como profissional de educação física.

Homenageadas agradecem reconhecimento

Grata pela homenagem, a soldado Mariany Rocha falou sobre o reconhecimento. “Ser homenageada é uma grande honra, mas, acima de tudo, um lembrete do compromisso que assumimos todos os dias. A Patrulha Maria da Penha não é só um trabalho, mas uma missão de proteger, servir, ouvir e acolher mulheres que precisam de amparo e segurança. Para mim, é uma dádiva”, afirmou.

Fotos: Lino Vargas