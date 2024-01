Novos Conselheiros tutelares são empossados em Gurupi para gestão 2024-2027

da redação

Na manhã desta quarta-feira, 10, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, participou da solenidade de posse dos membros do Conselho Tutelar da cidade. O evento, realizado em parceria entre a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA), marcou o início do quadriênio 2024-2027 para os conselheiros tutelares eleitos.

Tomaram posse os cinco membros titulares: Carlos Eduardo Soares da Silva, Lauro Marques da Silva Júnior, Sônia Segger Buchwitt Ferreira, Liliane Cardoso Luz e José Gonçalves Guimarães. Além disso, foram empossados os cinco suplentes: Delva Regina Silva da Rocha, Lamuel Estevam de Carvalho, Leonita Carvalho Guimarães, Maristela Salton Disconzi e Ana Célia Rodrigues da Silva.

A prefeita Josi Nunes parabenizou os eleitos e ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelos conselheiros na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. “O Conselho Tutelar desempenha um papel vital em nossa comunidade, e é com grande satisfação que damos posse aos novos membros. Contem com o total apoio da gestão para que possam realizar um trabalho eficaz e comprometido em prol do bem-estar de nossas crianças e adolescentes”, destacou.

A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, também parabenizou os eleitos e enfatizou a importância da colaboração com a comunidade. “Trabalhamos em parceria com a população para garantir que as políticas públicas sejam eficazes e atendam às necessidades de todos. Estamos confiantes de que o Conselho Tutelar continuará desempenhando um papel crucial nesse processo”, afirmou.

A presidente do CMDCA, capitã Shirley Albino, ressaltou a importância da união e colaboração de todos nesse trabalho. “O Conselho Tutelar é um órgão essencial na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. A colaboração entre a sociedade, poder público e os conselheiros tutelares, é fundamental para garantir um ambiente seguro e saudável para nossas crianças”, disse.

O conselheiro Lauro Marques da Silva Júnior expressou sua expectativa para os próximos quatro anos de trabalho. “Estamos comprometidos em contribuir para a construção de uma Gurupi mais justa e segura para nossas crianças e adolescentes. Contamos com o apoio da comunidade para alcançarmos nossos objetivos e garantir um futuro promissor para as gerações vindouras”, afirmou Lauro Junior.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade o deputado estadual Eduardo do Dertins, os vereadores Ivanilson Marinho, Ronaldo Lira, Rodrigo Maciel, André Caixeta, Matheus Monteiro, Davi Abrantes, Leda Perini e Cesar da Farmácia, além de secretários municipais e líderes comunitários.