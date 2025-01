Parceria entre prefeitura e governo federal busca casas populares para Gurupi

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, anunciou nesta segunda-feira (27) que está em busca de casas populares para o município, fruto de uma parceria com o Governo Federal. Na oportunidade, foi realizada uma reunião com o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Tocantins, Edy César, e representantes do Movimento Pró Moradia, com o objetivo de mobilizar recursos e fortalecer o sistema habitacional da cidade.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para viabilizar o programa habitacional, garantindo o acesso à moradia digna para as famílias gurupienses.

Veja o vídeo: