Pastor Adolfo Maciel, líder do Ministério Rosa de Saron, retorna gradualmente às atividades e anuncia grande evento de gratidão

da redação

Após um período de recuperação, o pastor Adolfo Maciel, líder do Ministério Rosa de Saron em Gurupi, começa a retomar suas atividades eclesiásticas. O pastor passou por um momento delicado de saúde, mas, mesmo ainda sob cuidados médicos e com restrições, tem se mostrado grato pelas manifestações de carinho e apoio que recebeu.

“Não foram dias fáceis, mas sou imensamente grato a Deus e a todos que estiveram ao meu lado nesse processo. A cada mensagem de apoio, eu sentia o cuidado de Deus sobre mim”, declarou o pastor, que serviu a comunidade por muitos anos e agora, mesmo ainda em fase de convalescência, está voltando, aos poucos, à liderança do Ministério Rosa de Saron.

Em sinal de agradecimento pelas bênçãos recebidas durante este período, pastor Adolfo anunciou a realização de um evento especial que marcará o fim de 2024: a “Festa da Gratidão”. O evento, que ocorrerá entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, será um grande culto em ação de graças a Deus, celebrando tanto a recuperação do pastor quanto o aniversário de edificação do templo Rosa de Saron.

A “Festa da Gratidão” promete ser um dos maiores eventos do ano para a comunidade religiosa de Gurupi, contando com a presença de cantores gospel de renome nacional, além de autoridades municipais, estaduais e federais. “Este evento é uma oportunidade para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, não apenas na minha vida, mas na vida de cada um que faz parte desta comunidade. Será uma grande celebração da fé e da união”, afirmou o pastor Adolfo.

Líderes religiosos, membros fundadores do Ministério Rosa de Saron, amigos, familiares e simpatizantes também estão convidados para participar do evento, que será marcado por um discurso de agradecimento especial do pastor Adolfo, voltado à comunidade de Gurupi e todos aqueles que o apoiaram nesse difícil momento.

A expectativa para o evento é alta, e os preparativos já estão em andamento. A equipe do Ministério Rosa de Saron trabalha intensamente para organizar uma celebração que não apenas marque o retorno do pastor, mas também reforce a importância da gratidão e da fé no cotidiano da comunidade.