Pastor Adolfo Maciel passa por cirurgia bem-sucedida e planeja retorno à Igreja Rosa de Saron em Gurupi

da redação

O renomado pastor Adolfo Maciel, líder da Igreja Rosa de Saron em Gurupi, passou recentemente por uma cirurgia para correção de duas hérnias e remoção da vesícula. O procedimento foi realizado pelo renomado cirurgião Lúcio Lucas Pereira em um hospital particular em Brasília e feita com sucesso. O pastor já recebeu alta hospitalar, planejando retomar suas atividades religiosas no final de julho.

Em declaração oficial, Pastor Adolfo Maciel expressou sua gratidão pela recuperação e pelo apoio recebido da comunidade. “A cirurgia foi um sucesso graças à competência da equipe médica e às orações de todos os irmãos. Agradeço imensamente pelo carinho e pelas orações que recebi durante esse período. Com a graça de Deus, já estou em casa e me recuperando bem”, afirmou.

A notícia de sua cirurgia e recuperação foi recebida com alívio e alegria pelos membros da Igreja Rosa de Saron. Durante o período de recuperação do pastor, a comunidade se mobilizou em oração e apoio, demonstrando a forte ligação entre o líder religioso e seus fiéis.