Pastor Baltazar de Gurupi assume cargo na liderança mundial da CONAMAD

da redação

O Pastor Antonio Baltazar Cardoso de Oliveira, presidente da Assembleia de Deus do Campo de Gurupi, foi nomeado membro titular do Conselho Fiscal da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (CONAMAD). A posse ocorreu durante a 42ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada em São Paulo entre os dias 25 e 28 de março.

A nomeação representa um marco para o Campo de Gurupi, destacando a importância do trabalho desenvolvido pelo pastor e sua comunidade na expansão da fé e no fortalecimento da igreja. Durante a cerimônia de posse, Baltazar afirmou que recebe a missão com humildade e dedicação, reforçando seu compromisso em servir com responsabilidade.

Com mais de quatro décadas de ministério, o pastor possui uma trajetória marcada por evangelização, ensino bíblico e liderança em diversos estados do país. Desde 2021, ele está à frente da Assembleia de Deus em Gurupi, onde tem promovido ações de crescimento espiritual e estrutural da igreja.

A ascensão do Pastor Baltazar à liderança da CONAMAD fortalece a representatividade do Tocantins no cenário evangélico nacional e evidencia o compromisso da igreja local com a missão cristã.