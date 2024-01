Pedrinha Morais, a nova sensação da música brasileira, é confirmado no Gurufolia 2024

da redação

A organização do Gurufolia 2024 acaba de confirmar a presença de Pedrinha Morais, a nova sensação da música brasileira. Com sucessos que dominam as plataformas digitais e uma legião de fãs, Pedrinha promete agitar a festa que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de janeiro no Campus 1 da Unirg.

O cantor conquistou rapidamente o coração do público brasileiro com sua voz marcante, e a notícia da participação de Pedrinha Morais no Gurufolia 2024 foi recebida com entusiasmo pelos fãs em Gurupi e região.

“A confirmação de Pedrinha Morais enriquece ainda mais o lineup de atrações do Gurufolia 2024, que já conta com grandes nomes da música nacional. A diversidade de estilos e a qualidade artística prometem agradar a todos os gostos e fazer do Gurufolia uma festa inesquecível”, disse Jalles Shows, que organiza o evento.