Perigo: Vistoria da Defesa Civil de Gurupi aponta deslocamento da parede de contenção de viaduto na BR-153

da redação

Uma vistoria realizada pela Defesa Civil de Gurupi nesta quarta-feira (8) apontou que houve um deslocamento na parede de contenção do aterro do viaduto Norte, na BR-153. A movimentação teria ocorrido por causa das fortes chuvas registradas nos últimos dias.

Segundo a prefeitura, engenheiros do município e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-TO) devem se reunir para acompanhar o caso. O trecho foi entregue pela concessionária em agosto de 2024.

A parede de contenção separa a pista da BR-153, da marginal paralela da rodovia. Na vistoria, a Defesa Civil identificou que a superfície inclinada que limita e dá estabilidade ao aterro deslocou. Também foi constatada rachadura entre a calçada da marginal e a parede da superfície. Segundo o município, esses problemas podem comprometer a pista e marginal da rodovia.

A Prefeitura de Gurupi informou que a Defesa Civil deve noticiar ainda nesta quarta-feira a Ecovias do Araguaia para que apresente soluções em um prazo de 72 horas.

A situação do trecho teria se agravado devido às fortes chuvas registradas em Gurupi durante a semana. Nos últimos dias houve um grande volume de água, causando alagamentos pela cidade.

A Ecovias do Araguaia, responsável pelo trecho da rodovia, informou que a estrutura do muro de contenção próximo ao viaduto está sendo monitorada e que até o momento não há risco de colapso.

Íntegra da nota da Ecovias do Araguaia

Em resposta aos questionamentos recebidos, a Ecovias do Araguaia informa que está ciente das fortes chuvas típicas deste período e dos transtornos ocasionados em diversos pontos da cidade de Gurupi.

Em relação ao sistema de drenagem implantado nas obras de duplicação da BR-153, a Concessionária esclarece que os projetos foram elaborados com base em estudos hidrológicos detalhados, considerando índices de precipitação com tempo de recorrência de até 100 anos. Todos os dispositivos de drenagem foram dimensionados conforme os critérios técnicos e normativos vigentes, garantindo a eficiência do sistema.