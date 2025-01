Prefeita de Gurupi nomeia dois novos secretários municipais

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, nomeou nesta segunda-feira (13) dois novos secretários municipais, conforme publicação no Diário Oficial do Município. As nomeações, através de decreto, reforçam a equipe administrativa da gestão. Foram nomeados Diego Marinho Medeiros de Moura que foi designado para exercer o cargo de Secretário Municipal de Relações Institucionais e o ex-vereador Davi Pereira de Abrantes, que assumirá o cargo de Secretário Municipal Extraordinário de Políticas Públicas.