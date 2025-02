Prefeitura de Gurupi decreta ponto facultativo do dia 03 a 05 de março

da redação

A Prefeitura de Gurupi decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias nos dias 03, 04 e 05 de março de 2025, em virtude do tradicional período de carnaval e quarta-feira de cinzas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 24.

O Decreto leva em consideração a redução na demanda pelos serviços públicos não essenciais.

O ponto facultativo não se aplica a serviços essenciais de saúde como UPA e SAMU, entre outros serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não podem ser paralisados ou interrompidos.