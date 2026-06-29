Prefeitura de Gurupi decreta ponto facultativo no período da tarde da segunda-feira, 29, em razão do jogo da Seleção Brasileira

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi informa que o expediente nas repartições públicas municipais será reduzido na próxima segunda-feira, 29, em razão da partida da Seleção Brasileira de Futebol pela Copa do Mundo FIFA 2026. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 0723/2026, publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 26

Conforme o decreto, excepcionalmente, o expediente nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal será realizado das 8h às 12h.

A administração municipal ressalta que a alteração no horário de funcionamento não se aplica aos serviços considerados essenciais. Permanecerão em funcionamento normal os serviços de saúde de urgência e emergência, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do Conselho Tutelar, que permanecerá de sobreaviso para atender às demandas do órgão.

Também seguem normalmente os prazos e atividades dos Departamentos de Licitações da Administração Direta e da Central de Apuração de Responsabilidade em Licitações (CARL). As demais unidades e serviços essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, continuarão funcionando conforme escalas estabelecidas pelos respectivos órgãos.